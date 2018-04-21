Ориентировочная стоимость изъятой алкогольной продукции из магазина на Подоле составила почти 663 тыс. грн, заявили в прокуратуре Киева. Злоумышленники торговали алкогольной продукцией Chivas Regal, Jack Daniels, Martini без акцизов Фото: kyiv.gp.gov.ua "Установлено, что злоумышленники с целью собственного обогащения с начала 2018 организовали незаконное хранение и сбыт подакцизных товаров – алкогольной продукции известных торговых марок Chivas Regal, Jack Daniels, Martini и т.д." – сказано в сообщении.Во время обысков правоохранители изъяли 1971 бутылку алкогольных изделий без соответствующих марок акцизного налога ориентировочной стоимостью почти 663 тыс. грн."В настоящее время продукцию отправили на экспертизу. Продолжается досудебное расследование", – добавили в прокуратуре. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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