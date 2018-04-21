Ориентировочная стоимость изъятой алкогольной продукции из магазина
на Подоле составила почти 663 тыс. грн, заявили в прокуратуре
Киева. Злоумышленники торговали алкогольной продукцией Chivas
Regal, Jack Daniels, Martini без акцизов Фото: kyiv.gp.gov.ua
"Установлено, что злоумышленники с целью собственного обогащения с
начала 2018 организовали незаконное хранение и сбыт подакцизных
товаров – алкогольной продукции известных торговых марок
Chivas Regal, Jack Daniels, Martini и т.д." – сказано в
сообщении.Во время обысков правоохранители изъяли 1971 бутылку
алкогольных изделий без соответствующих марок акцизного налога
ориентировочной стоимостью почти 663 тыс. грн."В настоящее время
продукцию отправили на экспертизу. Продолжается досудебное
расследование", – добавили в прокуратуре.
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