Денег для гуманитарной миссии на Донбассе настолько мало, что ООН впервые в своей практике приходится учитывать гендерные и возрастные факторы.

В текущем году ООН не имеет довольно средств для оказания помощи людям, живущим в зоне АТО. Об этом заявил гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Волкер, сообщил Центр новостей ООН, информирует svodka.net.

По его словам, в прошлом году Украина получила лишь треть запрошенных средств, в нынешнем году нехватка средств продолжает сохраняться.

«На оказание гуманитарной помощи жителям Украины ООН запросила на 2018 год $187 млн. Сегодня очень важно собрать хотя бы $137 млн. Нехватка средств на проекты в Украине привела к тому, что ООН впервые в своей практике при определении приоритетов приходится учитывать гендерные и возрастные факторы», — отметил Волкер.

В прошлом году, по его словам, ООН получила лишь 35% запрошенных для Украины сумм. Это привело к тому, что Всемирная продовольственная программа вынуждена закрыть свой офис в стране.

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