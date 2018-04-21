Проблем с запасами угля газовой группы нет, у шахт есть необходимые производственные запасы. Об этом во время встречи с представителями польской компании FASING сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает со ссылкой на сообщении министерства.

“На сегодняшний день осуществляется перевод энергоблоков на сжигание угля газовой группы, поскольку все запасы антрацита остались на временно оккупированной территории Украины. Проблем с запасами угля газовой группы нет, шахты имеют необходимые производственные запасы, в то же время нуждаются в модернизации и современном горно-шахтном оборудовании”, - сказал Насалик, анализируя ситуацию с поставками угля на ТЭС Украины.

Он также проинформировал польских коллег о планах по внедрению инвестиционных проектов по открытию новых лав. По его словам, на сегодня утверждены 6 инвестиционных проектов, реализация которых будет помогать обеспечению Украины углем.

“Мы принимаем меры, чтобы угольная отрасль Украины развивалась”, — подчеркнул Носилки.

Напомним, в прошлом году 78,6% импортных поставок антрацита в Украине осуществлялись из России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира