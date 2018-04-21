|Хлеб станет недоступным: украинцев напугали подорожанием
|21.04.2018 09:18
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Украина ждет подорожания хлебобулочных изделий
Об этом заявил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает со ссылкой на .
Рост цен ожидается в течение ближайших двух лет.
Отмечается, что прогнозируемый уровень удорожания составляет 1,7-2% в месяц.
«Хлеб будет расти в цене в течение этого года, и в 2019 году. На черный хлеб в Украине цена отличается от европейской на 15%, а на белый хлеб разница с Европой составляет 30%», — сказал Дорошенко.
«При том, что цена на зерновые останется стабильной, как известно, в Украине цена на хлеб является политической цене, следовательно стоимость сырья и муки растет быстрее, чем цена на хлеб», — добавил Дорошенко.
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