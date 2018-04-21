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Добкин о Порошенко: У него лицо мертвеца
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21.04.2018 09:18
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Нардеп от Оппозиционного блока Михаил Добкин заявил, что у
президента Украины Петра Порошенко "нет души". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Добкин (на фото) отметил, что у
Порошенко "сейчас абсолютный цугцванг" Фото: Сергей Крылатов /
Gordonua.com "Я видел сегодня (интервью опубликовали 19
апреля. – ) в Раде Порошенко. Видел близко, впервые
с 2014 года, когда мы с ним были кандидатами
в президенты. По его лицу я понял, что это лицо мертвеца. Он,
конечно, живой – дай Бог ему 200 лет жизни (я как христианин,
всем желаю долгой земной жизни). Но в то же время он мертвый –
у него души нет. Он пустой внутри", – сказал он.Добкин
отметил, что у Порошенко "сейчас абсолютный цугцванг: что бы он
ни делал, получается только себе хуже"."Считаю, что его
ближний круг начал давать серьезные трещины и вкладывает уже
ему в уши, мол, надо думать не о втором сроке,
а о самосохранении. Уже через месяц речь может идти
не о том, изберется он или нет, а успеет ли сбежать.
Вместе с ним придется убегать и его ближайшему
окружению", – заявил нардеп.Порошенко стал президентом Украины в
2014 году. Следующие президентские выборы должны пройти в 2019
году.
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