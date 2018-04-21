Нардеп от Оппозиционного блока Михаил Добкин заявил, что у президента Украины Петра Порошенко "нет души". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Добкин (на фото) отметил, что у Порошенко "сейчас абсолютный цугцванг" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Я видел сегодня (интервью опубликовали 19 апреля. – ) в Раде Порошенко. Видел близко, впервые с 2014 года, когда мы с ним были кандидатами в президенты. По его лицу я понял, что это лицо мертвеца. Он, конечно, живой – дай Бог ему 200 лет жизни (я как христианин, всем желаю долгой земной жизни). Но в то же время он мертвый – у него души нет. Он пустой внутри", – сказал он.Добкин отметил, что у Порошенко "сейчас абсолютный цугцванг: что бы он ни делал, получается только себе хуже"."Считаю, что его ближний круг начал давать серьезные трещины и вкладывает уже ему в уши, мол, надо думать не о втором сроке, а о самосохранении. Уже через месяц речь может идти не о том, изберется он или нет, а успеет ли сбежать. Вместе с ним придется убегать и его ближайшему окружению", – заявил нардеп.Порошенко стал президентом Украины в 2014 году. Следующие президентские выборы должны пройти в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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