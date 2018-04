Ученые: Как жизнь на Марсе повлияет на человеческое тело Недостаточная гравитация может оказать значительное влияние на мускулатуру человека. Об этом свидетельствует новое исследование международной группы физиологов. Во время длительных межпланетных перелетов астронавты будут испытывать значительно меньшую гравитацию, чем на Земле. Об этом сообщил EurekAlert со ссылкой на The Journal of Physiology, информирует svodka.net. В таких условиях количество кислорода будет значительно меньше, чем на нашей планете. Организм подвергнется стрессу, который негативно повлияет на костную ткань, мышцы, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Клетки не смогут получать довольно энергии, необходимой мускулам для движения. Перечисленные факторы могут привести к бездеятельности астронавтов. Такое состояние может даже более критические последствия, чем недостаточна гравитация, отметили ученые. Свои выводы они сделали на основе имитации 21-дневного пребывания в космосе. Например, при полете на Луну или Марс, сообщил сайт The Physiological Society. Читайте: Сенсационно: На Марсе нашли следы разумной цивилизации (ВИДЕО) Чтобы нивелировать такие негативные факторы, космические компании и агентства должны создавать условия для того, чтобы астронавты были довольно активными во время космических путешествий



