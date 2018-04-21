В пятницу, 20 апреля, в Деснянском районе Киева неизвестный мужчина в маске киногероя Человека-паука, угрожая ножом ограбил кредитное учреждение, сообщает УНН.

"В Деснянском районе Киева, в кредитное учреждение, зашел неизвестный в маске, угрожал ножом, забрал, по словам работницы, около 1000 гривен и скрылся", - проинформировали сотрудники полиции.

Правооохранители добавили, что с места происшествия были изъяты записи камер наблюдения.

Кроме этого, на месте работали кинологи, но полицейская собака довела правоохранителей только к одному из домов, где след преступника был утерян.

Стоит отметить, что нож и маску нашли неподалеку от места преступления.

Добавим, что по словам источника в правоохранительных органах, преступник ограбил кредитное учреждение в маске.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 15 апреля, в Святошинском районе Киева возле здания Киевэнерго произошел взрыв . В здании вылетели двери, взрывной волной повредило окна и фасад.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира