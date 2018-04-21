|Преступник в маске Человека-паука ограбил кредитное учреждение в Киеве
|21.04.2018 09:23
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В пятницу, 20 апреля, в Деснянском районе Киева неизвестный мужчина в маске киногероя Человека-паука, угрожая ножом ограбил кредитное учреждение, сообщает УНН.
"В Деснянском районе Киева, в кредитное учреждение, зашел неизвестный в маске, угрожал ножом, забрал, по словам работницы, около 1000 гривен и скрылся", - проинформировали сотрудники полиции.
Правооохранители добавили, что с места происшествия были изъяты записи камер наблюдения.
Кроме этого, на месте работали кинологи, но полицейская собака довела правоохранителей только к одному из домов, где след преступника был утерян.
Стоит отметить, что нож и маску нашли неподалеку от места преступления.
Добавим, что по словам источника в правоохранительных органах, преступник ограбил кредитное учреждение в маске.
Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 15 апреля, в Святошинском районе Киева возле здания Киевэнерго произошел взрыв. В здании вылетели двери, взрывной волной повредило окна и фасад.
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