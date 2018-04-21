|На Ані Лорак напали заради селфі (ВІДЕО)
|21.04.2018 09:25
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Відома співачка Ані Лорак після невеликих вихідних під час туру DIVA минулого вікенду, зараз продовжує їздити з шоу і днями опинилася у Пензі. Натхненна вигуками шанувальників зірка попросила охорону послабити кордони, щоб фани змогли подарувати їй квіти, втім, така "поблажка" закінчилася нападом.
"На Ані Лорак (@anilorak) під час концерту накинувся шанувальник. НП сталася в Пензі, де співачка виступала зі своїм шоу #DIVA. В кінці програми представники Лорак попросили охоронців послабити оточення - щоб всі бажаючі змогли вручити Ані квіти. Але незабаром сек'юріті пошкодували про це", - повідомляють російські ЗМІ.
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