|
В Дамаске убит внештатный корреспондент чеченской ТРК "Грозный" – Кадыров
|
21.04.2018 09:26
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам
журналиста, гражданина Сирии Ихаба Балана, который был убит в
Дамаске. Погибший сотрудничал с чеченской телерадиокомпанией
"Грозный". Война в Сирии продолжается с 2011 года
Фото: ЕРА (архив) "В Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный
корреспондент ЧГТРК "Грозный" в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан… Я
также выражаю соболезнование телерадиоканалу "Грозный" и всему
творческому коллективу… Террористы иблисского государства в
очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека
самой мирной профессии", – написал Кадыров.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в
разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.В ночь на
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем
объектам в Сирии. В Пентагоне уточнили, что крылатые ракеты
были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске,
хранилищу химического оружия возле Хомса и находящемуся неподалеку
командному посту. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Дума в
Восточной Гуте.Всемирная организация
здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки
стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые
шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира