Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам журналиста, гражданина Сирии Ихаба Балана, который был убит в Дамаске. Погибший сотрудничал с чеченской телерадиокомпанией "Грозный". Война в Сирии продолжается с 2011 года Фото: ЕРА (архив) "В Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК "Грозный" в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан… Я также выражаю соболезнование телерадиоканалу "Грозный" и всему творческому коллективу… Террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии", – написал Кадыров.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. В Пентагоне уточнили, что крылатые ракеты были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, хранилищу химического оружия возле Хомса и находящемуся неподалеку командному посту. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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