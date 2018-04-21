Полиция и спецслужбы определили основных подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Как сообщает The Telegraph, контртеррористическое подразделение британской полиции сейчас работает над построением уголовного дела против «заинтересованных лиц», которые, по их данным, после инцидента вернулись в Россию.

Как сообщает издание, ожидается, что расследование продлится еще много месяцев, но уже есть значительный прорыв в определении причастных к покушению на жизнь бывшего шпиона. Полиции удалось определить конкретные имена с помощью изучения полетных листов рейсов из и в Великобританию, а также исследования записей с камер видеонаблюдения в Солсбери.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира