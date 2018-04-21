В результате взрыва на спортивной площадке в Киеве никто не
пострадал, заявили в полиции. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Взрывотехники обнаружили детали самодельного
взрывного устройства Фото: kyiv.npu.gov.ua В результате
происшествия никто не пострадал.Сообщение о взрыве правоохранители
получили 21 апреля в 8.04."На вызов прибыли взрывотехники, которые
проводят точный осмотр. На месте обнаружены детали самодельного
взрывного устройства", – заявили в полиции.Информация о взрыве
зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений
Днепровского управления полиции. Решается вопрос о правовой
квалификации события.
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