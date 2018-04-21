В результате взрыва на спортивной площадке в Киеве никто не пострадал, заявили в полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Взрывотехники обнаружили детали самодельного взрывного устройства Фото: kyiv.npu.gov.ua В результате происшествия никто не пострадал.Сообщение о взрыве правоохранители получили 21 апреля в 8.04."На вызов прибыли взрывотехники, которые проводят точный осмотр. На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства", – заявили в полиции.Информация о взрыве зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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