Минобороны Великобритании проинформировало общественность о том, что британский военный корабль HMS St Albans сопровождал российский головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков". Это было на момент прохождения рядом с территориальными водами Великобритании в Северном Море и в интересах этой страны. Напомним, что отплыл HMS St Albans 23 декабря. Он сопровождал российский корабль на период рождественских праздников. В ведомстве сообщили, что он вернется во вторник в Портсмут.



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