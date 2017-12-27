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Британский военный корабль сопровождал российский фрегат недалеко от своих территориальных вод
27.12.2017 15:22

Минобороны Великобритании проинформировало общественность о том, что британский военный корабль HMS St Albans сопровождал российский головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков". Это было на момент прохождения рядом с территориальными водами Великобритании в Северном Море и в интересах этой страны.

Напомним, что отплыл HMS St Albans 23 декабря. Он сопровождал российский корабль на период рождественских праздников. В ведомстве сообщили, что он вернется во вторник в Портсмут. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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