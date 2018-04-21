Отправить документы о расторжении контрактов на поставку «голубого топлива» и его транзит в Стокгольмский арбитраж — недостаточная мера.

Так ответили в пресс-службе «Нфтогаза» на анонсированный иск «Газпрома», информирует svodka.net.

«Наш самый большой должник снова играет в игру «poker face». Отправить документы — недостаточно «для расторжения». Ждем новых встреч в Стокгольме», — сказано на официальной странице Facebook.

«Контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. Они действуют и заканчиваются вместе с 2019 годом. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража. В прошлый раз арбитражные производства по этим контрактам были инициированы в 2014 году, а решения по ним арбитраж вынес в 2017 и 2018 годах», — объяснили в украинской компании.

Также в «Нафтогазе» уточнили, что данный иск не относится к прошлому решению арбитража, по которому российская компания должна была выплатить 2,56 миллиарда долларов плюс проценты.

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