Переяславу-Хмельницкому Киевской области предлагается вернуть историческое название Переяслав. Первое упоминание о Переяславе датируется 907 годом Фото: phm.gov.ua "Переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в город Переяслав", – сказано в тексте документа.Авторами законопроекта выступили нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко, депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Кудлаенко, нардеп от "Народного фронта" Николай Федорук."Институт украинского языка Национальной Академии Наук Украины отмечает, что возвращение названия Переяслав не затрагивает норм действующего украинского правописания и соответствует современной практике восстановления исторических названий поселений. Украинский институт национальной памяти поддерживает предложение о возвращении городу Переяслав-Хмельницкий его исторического названия Переяслав. Возвращение городу его исторического названия будет помогать восстановлению национальной памяти украинского общества, а также преодолению исторических мифов об "извечном стремление украинского народа к воссоединению с русским народом", которое воплотилось в "воссоединении Украины и России" на Переяславской раде 1654 года и тому подобное", – сказано в пояснительной записке к документу.В октябре 2017 года депутаты Переяслав-Хмельницкого городского совета поддержали решение вернуть городу историческое название Переяслав, инициативу также одобрили в Киевском городском совете.Переяслав-Хмельницкий – один из древнейших городов Украины, первое упоминание о Переяславе датируется 907 годом. Нынешнее название получил в 1943 году после освобождения от немецких войск.Сегодня Переяслав-Хмельницкий – город областного значения на юго-востоке Киевской области. В нем проживает около 27 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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