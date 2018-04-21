В Российской Федерации существует централизованная авторитарная политическая система, в которой доминирует президент Владимир Путин, отметили в Государственном департаменте США. В Госдепе заявили, что аннексия украинского Крыма негативно влияет на ситуацию с правами человека на полуострове Фото: ЕРА В ведомстве раскритиковали страны, которые ограничивают свободу выражения и мирных собраний, допускают и совершают насилие в отношении представителей религиозных, этнических и других меньшинств, а также подрывают фундаментальное достоинство людей."Например, правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи ежедневно нарушают права человека в пределах своих границ и в результате являются силами нестабильности", – подчеркнули в Госдепе.В документе отмечается, что в Российской Федерации существует централизованная авторитарная политическая система, в которой доминирует президент Владимир Путин. В Госдепе заявили, что аннексия украинского Крыма негативно влияет на ситуацию с правами человека на полуострове. Подчеркивается, что Россия продолжают вооружать, тренировать, возглавлять боевиков на Донбассе и воевать вместе с ними. Заслуживающие доверия наблюдатели заявляют, что поддерживаемые РФ силы виновны в смертях и ранениях тысяч гражданских на востоке Украины, говорится в докладе."Власти также осуществляли политически мотивированные аресты, задержания и судебные процессы над гражданами Украины в России, многие из которых утверждали, что подвергались пыткам", – заявили в Госдепе.Россия аннексировала Крым и Севастополь после блокирования украинских воинских частей военными без опознавательных знаков и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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