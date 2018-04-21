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В Госдепе США обвинили Китай, Россию, Иран и КНДР в нарушении прав человека и назвали их "силами нестабильности"
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21.04.2018 10:06
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В Российской Федерации существует централизованная авторитарная
политическая система, в которой доминирует президент Владимир
Путин, отметили в Государственном департаменте США. В Госдепе
заявили, что аннексия украинского Крыма негативно влияет на
ситуацию с правами человека на полуострове Фото: ЕРА В ведомстве
раскритиковали страны, которые ограничивают свободу выражения и
мирных собраний, допускают и совершают насилие в отношении
представителей религиозных, этнических и других меньшинств, а также
подрывают фундаментальное достоинство людей."Например,
правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи ежедневно
нарушают права человека в пределах своих границ и в результате
являются силами нестабильности", – подчеркнули в Госдепе.В
документе отмечается, что в Российской Федерации существует
централизованная авторитарная политическая система, в которой
доминирует президент Владимир Путин. В Госдепе заявили, что
аннексия украинского Крыма негативно влияет на ситуацию с правами
человека на полуострове. Подчеркивается, что Россия продолжают
вооружать, тренировать, возглавлять боевиков на Донбассе и воевать
вместе с ними. Заслуживающие доверия наблюдатели заявляют, что
поддерживаемые РФ силы виновны в смертях и ранениях тысяч
гражданских на востоке Украины, говорится в докладе."Власти также
осуществляли политически мотивированные аресты, задержания и
судебные процессы над гражданами Украины в России, многие из
которых утверждали, что подвергались пыткам", – заявили в
Госдепе.Россия аннексировала Крым и Севастополь после блокирования
украинских воинских частей военными без опознавательных знаков
и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран
мира.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле
2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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