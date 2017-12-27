|"Дело тонкое": Администрация президента засекретила пул журналистов для освещения обмена пленными
|27.12.2017 15:22
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Список лиц, подлежащих обмену, засекречен из соображений безопасности.
Администрация президента и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко засекретили пул журналистов, которым дана возможность освещать обмен пленными. Об этом заявила в своем паблике в «Телеграмме» журналист «Громадського» Настя Станко, информирует еizvestia.com.
«Обмен заложниками дело тонкое. Настолько, что АП и Ирина Геращенко составили свой тайный список журналистов, которые могут этот обмен освещать. «Из соображений безопасности ограниченный пул» – объясняют помощники Геращенко», — написала Станко.
«Интересно, как определяется, кто более опасный, а кто менее?», — задается вопросом журналист.
Ранее Ирина Геращенко заявила, что список лиц, подлежащих обмену, засекречен из соображений безопасности.
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