В ближайшее время в Украине может произойти довольно мощное землетрясение. Об этом заявил замдиректора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера. Об этом передает "Сегодня" .

По его словам, сейсмическая активность, которая затрагивает Закарпатье, случается, как правило, раз в 100-120 лет. Последние толчки были в 1908-м. Это сейсмически активный регион, в котором магнитуда катастрофы может достигать 8 баллов. Специалист предупреждает, что людям уже сегодня стоит готовиться к событию, поскольку предсказать его невозможно: толчки могут начаться в любой момент.

Самыми опасными участками нашей страны считаются район Зоны Вранча - Карпатские горы и запад Одесской области. Там были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7 баллов по 12-балльной шкале. Эпицентры находились в Сваляве, Мукачево, Ужгороде. Также сейсмическая активность была замечена и в Прикарпатье. Толчки силой 6 баллов были в Залещиках и Каменке-Бугской. Центральная и восточная части Украины менее подвержены землетрясениям. Здесь толчки не превышали отметку в 5 баллов. Чтобы беда не нанесла существенного ущерба в будущем, надо строить "правильные" дома в "правильных" местах. В случае начала сейсмической активности населению нужно сразу же укрыться в деревянных зданиях, поскольку они гораздо безопаснее кирпичных. Людям, которые проживают на первом или втором этаже, можно выйти на улицу, тогда как другим лучше переждать землетрясение в помещении. Спускаться не стоит: лестница в любой момент может обрушиться.

В помещении стоит подальше отойти от окон и стен, чтобы не пораниться осколками. Также нужно избегать крупной техники, которая может упасть на вас.

Фото: segodnya.ua

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