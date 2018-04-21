На Тернопольщине избили журналистов В Теребовлянском районе Тернопольской области 20 апреля избили двух журналистов во время съемок сюжета о нелегальных заправочных станциях, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Тернопольской области. «Журналист интернет-издания «Волинь24» и оператор «12 канала» из Луцка зашли на территорию одного из частных предприятий, и во время съемок, как они утверждают, на них напал один из работников учреждения. Пострадавшие говорят, что выполняли редакционное задание по разоблачению работы нелегальных заправочных станций западного региона. По предварительной информации, у съемочной группы легкие телесные повреждения. Их направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы», – сказано в сообщении, информирует svodka.net. Уголовное производство открыли в соответствии со ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.



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