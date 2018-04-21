|КНДР прекращает военные испытания и закрывает ядерный полигон
|21.04.2018 10:13
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Северокорейский руководитель Ким Чен Ын объявил, что страна приостановит ядерные и ракетные испытания и закрывает ядерный испытательный полигон в северном районе.
Об этом со ссылкой на Центральное северокорейское информационное агентство (KCNA) сообщает Yonhap.
«С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет», — говорится в сообщении агентства.
«Север прекратит ядерное испытание в северной части страны, чтобы подтвердить обещание приостановить ядерные испытания», – отмечается в заявлении.
Решение, по данным KCNA, было принято на пленарном заседании центрального комитета правящей рабочей партии Северной Кореи (WPK) в пятницу.
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