КНДР прекращает военные испытания и закрывает ядерный полигон



Северокорейский руководитель Ким Чен Ын объявил, что страна приостановит ядерные и ракетные испытания и закрывает ядерный испытательный полигон в северном районе. Об этом со ссылкой на Центральное северокорейское информационное агентство (KCNA) сообщает Yonhap. «С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет», — говорится в сообщении агентства. «Север прекратит ядерное испытание в северной части страны, чтобы подтвердить обещание приостановить ядерные испытания», – отмечается в заявлении. Решение, по данным KCNA, было принято на пленарном заседании центрального комитета правящей рабочей партии Северной Кореи (WPK) в пятницу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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