Членам экипажа судна "Норд", которые незаконным путем пытались выехать в Российской Федерации, может грозить штраф за административное нарушение в размере 3,5 тыс. гривен. Ограничения их свободы или передвижения не предусмотрено, и по желанию они могут вернуться в РФ, если будут действовать в соответствии с законом, рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Мы в очередной раз составили протокол о попытке незаконного пересечения границы. У нас, согласно украинского законодательства, это - преступление. На данный момент за это предусмотрено наказание в виде 3,5 тыс гривен", - сказал он.

По словам спикера, ГПСУ уже передала в суд составлены протоколы. Он должен рассмотреть протоколы и вынести решение о взыскании штрафа, или наоборот.

"Административное нарушение не предусматривает необходимости ограничения передвижения или тем более ограничения свободы. Поэтому, после того, как мы не пропустили их через границу, они последовали вглубь Украины, мы не знаем где они находятся. Если они будут пытаться пересечь границу по документам, удостоверяющих их гражданство и их лица, имеется в виду гражданство Украины - конечно, мы их пропустим, и не будет никаких проблем ", - подчеркнул Слободян.

Как сообщал двое моряков с судна "Норд", которые обманным путем, как отмечают пограничники, выехали в Беларуси, уже попали в Российской Федерации .

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