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Президент РФ Владимир Путин, как и глава КНДР Ким Чен Ын, любит
деньги и хочет успеть их потратить, следовательно американцы должны
разрабатывать план, какие гарантии дать российскому лидеру, чтобы
он отошел от власти, считает журналист, основатель интернет-издания
"ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Путин – очень
прозападный человек Фото: Gordonua.com "Вы думаете, у Путина есть
идеология? Его идеология – портрет президента США на
долларовой купюре. Он ничем не отличается от Ким Чен Ына. Кто такой
Ким Чен Ын? Это человек, который учился на Западе. Идеологией там
не пахнет – он понимает в девушках, виски, знает все прелести
западной жизни..." – сказал Гордон.Общавшиеся с Путиным
политики и бизнесмены рассказывают, что он так же любит Запад,
продолжил журналист."Любой человек, который соприкасался с Путиным,
вам подтвердит: он – очень прозападный человек. Он вырос в
нищете в Ленинграде и хорошо помнит свое бедное, голодное детство.
А кроме того, он – очень умный человек. Не надо из Путина
делать дурака! Он – один из самых умных, если не самый...
"После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем", – сказал
Путин однажды. И он близок к истине: мало кто их мировых
лидеров может разговаривать с ним на равных. Я не апологет
Путина, а просто справедливый человек и говорю то, что знаю. Так
вот, Путин – продвинутый, он – лидер высочайшего
класса. Достаточно много людей, близко общавшихся с Путиным и
непримиримо к нему относящихся (от [бизнесмена Бориса] Березовского
до [бывшего советника Путина Андрея] Илларионова), говорили
мне одно: это человек выдающихся способностей, как бы к нему кто ни
относился", – отметил Гордон.К тому же, у Путина много денег и
он хотел бы успеть их потратить, добавил журналист."Исходя из того,
что Путин – прозападный человек, что у него много денег, есть
дети, внуки, радости земные есть (хотя намного меньше, чем у его
братьев-олигархов), уходить в мир иной он не
собирается – хочет еще пожить. И вот здесь "наши
американские партнеры" (это фраза Путина) должны подумать, как
сделать так, чтобы он пожил, как дать ему гарантии и как с
наименьшими потерям – финансовыми и человеческими (американцы,
в отличие от России, всегда думают о людях) – выйти из этой
щекотливой ситуации", – считает журналист.Украине в это время
надо думать о внутренних проблемах и "ждать, как манны небесной,
что американцы с путинской Россией покончат", резюмировал
он.ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouYube 31
декабря 1999 года по решению президента РФ Бориса Ельцина Путин был
назначен исполняющим обязанности президента в связи с уходом
Ельцина в досрочную отставку.В 2000 году Путин был избран на пост
президента РФ. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост
главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. Путин
вновь был избран президентом в 2012-м.18 марта 2018 года – в
день годовщины аннексии Крыма – в России прошли
президентские выборы. По данным Центризбиркома России, на
выборах Путина поддержали 76,69% избирателей.В январе 2016
года телеканал BBC показал документальный фильм под названием
"Тайные богатства Путина". Согласно данным, приведенным в ленте,
Путин – самый богатый человек в Европе и один из богатейших в
мире, его состояние оценивается в $40 млрд.Комментируя информацию о
своих доходах, Путин заявил, что у него нет такого богатства,
о котором говорят. "В гробу карманов нет, с собой не
унесешь", – отметил он.
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