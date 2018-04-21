В субботу, 21 апреля, команда спасения животных вызволила из столичного супермаркета кота, который поселился в мясном отделе и не хотел охотно покидать свой новый дом, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что кота пытались выгнать сразу пять спасателей животных.

"Командой спасения животных в одном из филиалов сети продуктовых магазинов выполнен отлов несанкционировано проникшего и поселившегося там за морозильной установкой злодея, который пытался дегустировать провиант. В малопосещаемое время на место происшествия прибыла группа из пяти человек, обнаружила точное местоположение, и провела эвакуацию вышеуказанного гурмана", - подчркнули спасатели животных.

Кроме этого, спасатели выразили надежду, что кот не поселится в другом супермаркете, где к нему будут не так добры.

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