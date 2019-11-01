Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия готовится к полномасштабному удару по югу его родной страны.

Об этом он сказал в эфире «Радио НВ», запись которого доступна на YouTube.

По словам Климкина, Москва намерена «раскручивать ситуацию» в Донбассе, чтобы объединить регион. Об этом, по его мнению, говорит то, что недавним указом президента России Владимира Путина схема упрощенного получения российских паспортов была распространена на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Экс-министр уверен, что после того, как паспортизация достигнет удовлетворительного для России уровня, «будет удар по югу».

Этим ударом, считает Климкин, Москва намерена решить сразу несколько проблем: получение контроля над Черным морем, создание Новороссии и сухопутных коридоров в Приднестровье и Крым. Кроме того, «наступление», по мнению экс-министра, должно отрезать Украину от морского пространства и поднять рейтинг российского президента.

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