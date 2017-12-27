Во Франции некоммерческая организация начала опыт по выплате безусловного базового дохода.

Об этом RFI со ссылкой на Libération, передает .

Путем жеребьевки организация выбрала из почти 80 тысяч претендентов трех счастливчиков, которые будут в течение года бесплатно получать тысячу евро в месяц.

Зачем?

Суть безусловного базового дохода состоит в том, что каждый гражданин страны, независимо от доходов, должен ежемесячно получать одинаковую сумму, которая позволит ему выжить.

Считается, что это поможет многим избежать «ловушки бедности» — ситуации, когда из-за низкой зарплаты нет возможности оплатить образование для переквалификации, повышения квалификации или просто тратить время на поиск лучшей работы.

Отмечается, что в Европе 10% обеспеченных работой людей — бедняки.

Во Франции количество обеспеченных работой людей, живущих за чертой бедности, то есть зарабатывающих менее 1015 евро в месяц, превысило миллион человек, а общее количество бедных — 8,9 миллиона.

Кто предложил идею?

Инициативу проведения первого во Франции эксперимента по выплате базового дохода проявил Жюльен Байу, официальный представитель партии «Европа-Экология-Зеленые», депутат регионального совета Иль-де-Франс. Он создал некоммерческую организацию «Мой базовый доход», которая в ноябре объявила о начале сбора средств для проведения эксперимента, а 6 декабря провела жеребьевку и выбрала трех первых участников из 78 тысяч желающих.

Эти трое будут в течение года — с января 2018 го, получать по тысяче евро в месяц.

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