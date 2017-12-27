|Тысяча евро в месяц: начался экперимент по выплате базового дохода
|27.12.2017 15:24
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Во Франции некоммерческая организация начала опыт по выплате безусловного базового дохода.
Об этом RFI со ссылкой на Libération, передает .
Путем жеребьевки организация выбрала из почти 80 тысяч претендентов трех счастливчиков, которые будут в течение года бесплатно получать тысячу евро в месяц.
Зачем?
Суть безусловного базового дохода состоит в том, что каждый гражданин страны, независимо от доходов, должен ежемесячно получать одинаковую сумму, которая позволит ему выжить.
Считается, что это поможет многим избежать «ловушки бедности» — ситуации, когда из-за низкой зарплаты нет возможности оплатить образование для переквалификации, повышения квалификации или просто тратить время на поиск лучшей работы.
Отмечается, что в Европе 10% обеспеченных работой людей — бедняки.
Во Франции количество обеспеченных работой людей, живущих за чертой бедности, то есть зарабатывающих менее 1015 евро в месяц, превысило миллион человек, а общее количество бедных — 8,9 миллиона.
Кто предложил идею?
Инициативу проведения первого во Франции эксперимента по выплате базового дохода проявил Жюльен Байу, официальный представитель партии «Европа-Экология-Зеленые», депутат регионального совета Иль-де-Франс. Он создал некоммерческую организацию «Мой базовый доход», которая в ноябре объявила о начале сбора средств для проведения эксперимента, а 6 декабря провела жеребьевку и выбрала трех первых участников из 78 тысяч желающих.
Эти трое будут в течение года — с января 2018 го, получать по тысяче евро в месяц.