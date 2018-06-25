В понедельник, 25 июня, в Венгрии в частном зверинце родились сразу четверо белых бенгальских тигрят, сообщает ТСН .

"Три девочки и мальчик появились на свет два месяца назад, но к журналистам их выпустили только сейчас. Малышами занимаются люди, ведь молодая мама-тигрица, которой только четыре с половиной года, сама позаботиться о них пока не может"- говорится в сообщении.

По словам зоологов, маленькие тигрята хорошо едят, активны, и уже вскоре их будут приучать к твердой пище.

Как сообщал svodka.net, в Германии из зоопарка сбежали шесть хищников. Скрыться от работников зоопарка удалось двум львам, ягуару, двум тиграм и медведю.

Напомним, в Германии из зоопарка сбежали шесть хищников. Скрыться от работников зоопарка удалось двум львам, ягуару, двум тиграм и медведю.

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