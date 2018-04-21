На этой неделе президент Украины Петр Порошенко обратился к вселенскому патриарху Варфоломею. Он попросил Константинополь помочь создать в Украине единую поместную церковь и признать ее автокефальной – независимой от Москвы. "ГОРДОН" рассказывает, какая процедура ожидает Украину в этом случае, что произойдет с УПЦ Московского патриархата и как европейские страны в последние два столетия добивались автокефальных церквей. Порошенко: Украина как независимое государство не просто имеет право, а обязана конституировать такую церковь и обеспечить ее признание со стороны мирового православия Фото: president.gov.ua Денис КОНДАК Как и когда в Украине возникли три отдельные православные церкви, какие между ними взаимоотношения и почему Киевский патриархат считается в мире неканоническим – читайте в первой части материала "ГОРДОН".17 апреля 2018 года президент Петр Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на По словам Порошенко, его обращение к вселенскому патриарху подписали все епископы УПЦ КП и УАПЦ. Фото: Verkhovna Rada / Flickr Киев рассчитывает, что при поддержке Вселенского патриархата в Украине появится единая поместная православная церковь. Вероятно, новая структура будет образована в результате слияния УПЦ КП и УАПЦ, которые уже поддержали инициативу президента. УПЦ МП, которая идет на первом месте по количеству приходов в Украине, пока не заявляла о намерении присоединиться.Замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич писал в Facebook, что единую церковь "строят на том фундаменте, на котором в принципе строить невозможно". УПЦ МП считает Киевский патриархат и УАПЦ "сепаратными частями" и не признает их каноничность. Такой же позиции придерживается и Вселенский патриархат: для мирового православия УПЦ КП и УАПЦ остаются непризнанными (неканоническими) церквями."Думаю я, что все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на этом все закончится", – предположил Данилевич, добавив, что УПЦ МП поддерживает создание единой церкви, "но на канонических основах".Да, могут. С точки зрения украинского законодательства все церкви – независимо от патриархата и конфессии – считаются равноправными религиозными организациями, которые получают одинаковые преференции от государства.Сам Порошенко подчеркивал, что появление единой церкви не приведет к запрету или ограничениям для других церквей, в том числе УПЦ МП."Единая православная поместная церковь не станет государственной. Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и конкретную церковную юрисдикцию. И кто захочет остаться в той церкви, которая сохранит единство с Русской православной церковью, тоже сохраняют за собой это гарантированное право собственного выбора", – говорил президент в парламенте.В мире уже есть страны, в которых функционирует несколько независимых друг от друга православных церквей, каждую из которых Вселенский патриархат признал канонической.К примеру, на территории США действует две православные церкви. Одна из них сформировалась на основе автономии при РПЦ, другая была ответвлением УАПЦ, а в 1995 году вошла в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Обе церкви действуют на территории Штатов и являются каноническими.В Эстонии с 1990-х годов тоже параллельно функционируют две церкви: первая подчиняется Московскому патриархату (насчитывает 31 приход), а вторая – Константинопольскому (60 приходов). При этом автокефальной не является ни одна из них, хотя вторая пользуется правами автономии. Кафедральный собор Симеона и Анны в Таллинне, который относится к ЭАПЦ Константинопольского патриархата. Фото: wikipedia.org Похожие примеры в истории уже были – например, в Польше. Польская православная церковь в начале XX века входила в юрисдикцию РПЦ. В 1921 году она получила право на автономию, но оставалась под контролем Московского патриархата.В 1923 году Константинопольский патриарх Григорий VII признал неканоничной передачу Москве части Киевской митрополии в 1686 году. На основании этого он издал томос о признании православной церкви в Польше автокефальной. С московским патриархом Тихоном, который тогда находился под арестом, это решение не согласовывали ни Константинополь, ни Варшава. Москва признала автокефалию и "благословила Польскую церковь на самостоятельное существование" только в 1948 году.Этот прецедент может стать ориентиром для Украины, поскольку украинская церковь вышла из юрисдикции Константинополя и стала частью Московского патриархата именно в результате присоединения Киевской митрополии к РПЦ в 1686 году. Каноничность этого перехода Константинополь оспаривает.Выступая в Украине в 2008 году, вселенский патриарх Варфоломей отмечал, что Киевская митрополия перешла под управление Москвы в результате "аннексии Украины Россией и под давлением Петра I". В том же 2008 году Варфоломей предлагал УПЦ КП и УАПЦ войти в состав Вселенского патриархата на правах автономии.Несмотря на то, что такое решение означало бы долгожданное признание УПЦ КП и УАПЦ каноничными, Киев ответил отказом. Предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет пояснил, что украинская церковь добивается именно автокефалии. То есть хочет иметь независимый статус – наравне с Русской православной церковью, Польской православной церковью и 13 другими. Патриарх Варфоломей, в свою очередь, предлагал сделать УПЦ КП и УАПЦ подконтрольными Константинополю."Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь", – говорил тогда Филарет. Патриарх Филарет в 2008 году отказался от предложения включить УПЦ КП в состав Константинопольского патриархата на правах автономии. Фото: cerkva.info Помимо Польши, в XIX и XX веке Вселенский патриархат утвердил автокефальные церкви в Греции, Румынии, Сербии, Болгарии и Албании.Верховная Рада Украины обращала внимание на эти прецеденты и приводила их в пример, когда в 2016 году обращалась ко вселенскому патриарху с просьбой признать автокефалию и Украинской церкви. Однако нужно отметить, что все перечисленные церкви до момента признания автокефалии входили в юрисдикцию Константинополя, а УПЦ КП и УАПЦ – нет, поскольку отказались от такого предложения в 2008-м.Была в XX веке и неудачная попытка создания новой церкви, предпринятая в Болгарии. Болгарская православная церковь была признана автокефальной в 1953 году, но в 1992-м в ней начался раскол. Часть иерархов выступила против действующего патриарха Максима, которого обвиняли в связях с бывшей коммунистической властью. "Раскольники" составили альтернативный синод и избрали своего патриарха, но мировое православие считало их неканоническими.Для решения конфликта в 1998 году в стране провели Всеправославный собор с участием представителей 13 автокефальных церквей. По итогам собора альтернативный патриархат заявил о раскаянии и желании вернуться в состав единой церкви. Покаяние "раскольников" было принято, Болгарская православная церковь приняла в свою иерархию пожелавших вернуться епископов. В 2004 году храмы "альтернативного патриархата" были возвращены Болгарской православной церкви. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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