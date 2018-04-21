|«Киборги» признали лучшим украинским фильмом года
|21.04.2018 10:32
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Вечером 20 апреля прошла церемония вручения премий Украинской киноакадемии «Золотая Дзига».
Лучшим фильмом года стала драма «Киборги» Ахтема Сеитаблаева. Фильм также был отмечен за лучший сценарий, грим, работу художника-постановщика и актерские работы. Всего у фильма 5 наград.
Три приза получила драма Марины Степанской «Стремглав».
Список победителей:
Приз зрительский симпатий получила комедия «Дзидзьо. Контрабас».
Лучший режиссер: Сергей Лозница, «Кроткая».
Лучший сценарий: Наталья Ворожбит, «Киборги».
Лучшая мужская роль: Вячеслав Довженко, «Киборги».
Лучшая женская роль: Даша Плахтий, «Стремглав».
Лучшая мужская роль второго плана: Виктор Жданов, «Киборги».
Лучшая женская роль второго плана: Нина Набока, «Припутни».
Лучший оператор: Валентин Васянович, «Уровень черного».
Лучший документальный фильм: «Дом «Слово» Тараса Томенко.
Лучший звукорежиссер: Сергей Степанский, «Стремглав».
Лучший композитор: Никита Моисеев, «Стремглав».
Лучший художник-постановщик: Шевкет Сейдаметов, «Киборги».
Лучший короткий метр: «Выпуск-97» Павла Острикова.
Лучшая анимация: «Причинна» Андрея Щербака.
Лучший грим: Лилиана Хома, «Киборги».
Лучший художник по костюмам: Светлана Симонович, «Червоный».
Приз за вклад в кинематограф получил режиссер Вячеслав Криштофович.