«Киборги» признали лучшим украинским фильмом года



Вечером 20 апреля прошла церемония вручения премий Украинской киноакадемии «Золотая Дзига». Лучшим фильмом года стала драма «Киборги» Ахтема Сеитаблаева. Фильм также был отмечен за лучший сценарий, грим, работу художника-постановщика и актерские работы. Всего у фильма 5 наград. Три приза получила драма Марины Степанской «Стремглав». Список победителей: Приз зрительский симпатий получила комедия «Дзидзьо. Контрабас». Лучший режиссер: Сергей Лозница, «Кроткая». Лучший сценарий: Наталья Ворожбит, «Киборги». Лучшая мужская роль: Вячеслав Довженко, «Киборги». Лучшая женская роль: Даша Плахтий, «Стремглав». Лучшая мужская роль второго плана: Виктор Жданов, «Киборги». Лучшая женская роль второго плана: Нина Набока, «Припутни». Лучший оператор: Валентин Васянович, «Уровень черного». Лучший документальный фильм: «Дом «Слово» Тараса Томенко. Лучший звукорежиссер: Сергей Степанский, «Стремглав». Лучший композитор: Никита Моисеев, «Стремглав». Лучший художник-постановщик: Шевкет Сейдаметов, «Киборги». Лучший короткий метр: «Выпуск-97» Павла Острикова. Лучшая анимация: «Причинна» Андрея Щербака. Лучший грим: Лилиана Хома, «Киборги». Лучший художник по костюмам: Светлана Симонович, «Червоный». Приз за вклад в кинематограф получил режиссер Вячеслав Криштофович. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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