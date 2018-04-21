В Никарагуа во время антиправительственных протестов, которые начались из-за инициативы властей облагать налогом пенсии, погибли от пяти до десяти человек, сообщает УНН .

"На протяжении трех дней беспорядков в Никарагуа погибли от пяти до десяти человек", - пишет издание.

Стоит отметить, что протесты начались 18 апреля в столице страны Манагуа и городе Леон.

Активисты вышли на улицы в ответ на решение правительства ввести реформы национальной системы социальной защиты в связи с финансовым кризисом.

Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Министерства внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявил, что к расследованию убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки были привлечены специалисты Федерального бюро расследований .

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Словакии задержали подозреваемого в убийстве журналиста Яна Кучака.

Также напомним, что после убийства журналиста Яна Кучака и его девушки в Словакии два ближайших соратника премьер-министра страны Роберта Фицо подали в отставку на время проведения расследования по делу.

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