В Организации Объединенных Наций подсчитали количество погибших и раненых между гражданского населения в результате вооруженных действий на Донбассе.

По данным организации, с начала конфликта на востоке Украины более 2,5 тысяч гражданских мужчин, женщин и детей были убиты, а свыше 9 тысяч получили ранения. Об этом во время доклада в Нью-Йорке сообщил координатор ООН в Украине Нил Уокер.

Он также рассказал, что более 600 тысяч человек, в том числе 100 тысяч детей, испытывают на себе влияние продолжающихся вооруженных столкновений вдоль 457-километровой «линии разграничения». Ежемесячно более 1 миллиона людей вынуждены пересекать «ничью землю» через контрольно-пропускные пункты, многие из них это делают только для того, чтобы получить доступ к основным гуманитарным и социальным услугам.

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