Сирия и Россия до сих пор не допустили специалистов из Организации по запрещению химического оружия к месту предполагаемой химической атаки в Думе, заявили в министерстве иностранных дел Франции. нападение в Думе произошла 7 апреля Фото: ЕРА Отмечается, что Сирия и Россия до сих пор не допустили специалистов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к месту предполагаемой химической атаки в Думе в Восточной Гуте. В МИД Франции связывают это с возможными попытками избавиться от доказательств применения химоружия."В течение нескольких дней Россия множила противоречивые официальные заявления о химическом нападении в Думе. В один день сообщается, что химическая нападение не состоялась, на следующий день она приписывается вооруженным группам, на следующий день ее причиной становятся западные манипуляции. Там не беспокоятся о последовательности или правде, потому что речь идет о посеве сомнений и путаницы", – сказано в заявлении.Франция призвала предоставить немедленный и беспрепятственный доступ к месту инцидента специалистам из ОЗХО.7 апреля в сирийской Думе в Восточной Гуте применили, предположительно, химическое оружие. Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств применения химического оружия.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение химического оружия.19 апреля спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что у США есть доказательства попыток Сирии и РФ уничтожить следы химической атаки в Думе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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