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МИД Франции: Россия множит противоречивые заявления о химической атаке в Думе
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21.04.2018 10:38
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Сирия и Россия до сих пор не допустили специалистов из Организации
по запрещению химического оружия к месту предполагаемой химической
атаки в Думе, заявили в министерстве иностранных дел Франции.
нападение в Думе произошла 7 апреля Фото: ЕРА Отмечается, что Сирия
и Россия до сих пор не допустили специалистов из Организации по
запрещению химического оружия (ОЗХО) к месту предполагаемой
химической атаки в Думе в Восточной Гуте. В МИД Франции связывают
это с возможными попытками избавиться от доказательств применения
химоружия."В течение нескольких дней Россия множила противоречивые
официальные заявления о химическом нападении в Думе. В один день
сообщается, что химическая нападение не состоялась, на следующий
день она приписывается вооруженным группам, на следующий день ее
причиной становятся западные манипуляции. Там не беспокоятся о
последовательности или правде, потому что речь идет о посеве
сомнений и путаницы", – сказано в заявлении.Франция призвала
предоставить немедленный и беспрепятственный доступ к месту
инцидента специалистам из ОЗХО.7 апреля в сирийской Думе в
Восточной Гуте применили, предположительно, химическое
оружие. Всемирная организация
здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки
стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые
шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные
страны обвиняют в химатаке сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств применения химического оружия.В ночь на 14 апреля
США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение
химического оружия.19 апреля спикер Госдепартамента США Хизер
Нойерт заявила, что у США есть доказательства попыток Сирии и
РФ уничтожить следы химической атаки в Думе.
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