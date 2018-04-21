Российский историк Андрей Зубов убежден, что президент РФ Владимир Путин не пойдет на обострение ситуации в Украине при условии, если получит жесткий ответ на свои действия в Сирии.

«Кремль сейчас выясняет, насколько далеко он может зайти. В Сирии он зашел далеко: применение химического оружия, действительно русские войска вместе с иранскими воюют на стороне Асада и уже почти вытеснили оппозицию из большинства районов, кроме тех, где она находится под защитой, скажем, американских военных. И вот ему важно знать: это может продолжаться дальше или нет? Если может, тогда и в Украине может что-то еще быть», — говорит Зубов, информирует svodka.net.

По его словам, российский президент должен быть ограничен жесткими мерами, что и было недавно сделано в Сирии.

«Если ему будут поставлены очень жесткие пределы – а они были поставлены и ракетной атакой союзников несколько дней назад, и ракетным ударом Израиля, – то тогда Кремль почувствует, что надо остановиться и в Украине. Поэтому степень безнаказанности в Сирии будет влиять на то, насколько активны будут прокремлевские силы в Украине», — резюмирует историк.

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