Правоохранители задержали 33-летнего киевлянина, который изготавливал в столичной квартире наркотики.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает со ссылкой на .

Мужчина арендовал квартиру в Днепровском районе столицы, в которой устроил лабораторию по изготовлению амфетамина в отдельно крупных размерах.

"Полицейские изъяли у злоумышленника более двух кг амфетамина в кристаллическом и жидком состояниях, специальное оборудование для синтеза психотропа и более пяти литров фенилнитропропена - прекурсора, используемого для изготовления психотропного вещества", - сообщил руководитель Департамента противодействия наркопреступности Александр Скорук.

По его словам, разовый цикл изготовления амфетамина составил около 1,5 кг психотропного вещества. На черном рынке стоимость такой партии психотропа составляет почти миллион гривен.

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В прошлом месяце на Киевщине обнаружили лабораторию по изготовлению метадона и амфетамина. Во время обысков правоохранители обнаружили почти 1 кг метадона, 0,5 кг амфетамина, 500 растений "коки", также изъяли оружие.

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