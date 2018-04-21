Присутствующие на месте сотрудники шахты "Юный Коммунар" ( "Юнком") в н. п. Бунге выразили свою обеспокоенность относительно рисков, связанных с затоплением шахты. Об этом сообщает со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованный 20 апреля.

Так, по словам работников шахты, четыре насоса, которые помогали регулировать уровень воды в шахте, забрали примерно три недели назад. Также им приказали до конца месяца отключить и забрать остальные насосы.

"Наблюдателям не удалось засвидетельствовать, что, как сообщалось, насосы и другое оборудование из шахты забрали, поскольку им сказали, что на это нужно дозволение от вооруженных формирований", - отметила задача.

Напомним, ранее ОБСЕ сообщала, что некоторые насосы шахты "Юнком" на Донбассе могут отключить, и следовательно шахта постепенно будет затоплена. Затопление шахты грозит загрязнением почвы и подземных вод.

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