Экс-посол США в Киеве Стивен Пайфер отметил, что процесс присоединения к НАТО является сложным и долгим, и подчеркнул, что у Альянса "нет особенного энтузиазма сокращать этот путь для Украины" до тех пор, пока российские военные находятся на Донбассе и в Крыму. Пайфер отметил, что рад получению Украиной статуса аспиранта НАТО Фото: openukraine.org Он отметил, что рад получению Украиной статуса аспиранта НАТО."Но я немного удивлен, когда президент Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. – ) говорит о членстве Украины в НАТО как о близкой цели, потому что процесс присоединения к НАТО – сложный и долгий. Проблема в том, что у НАТО нет особенного энтузиазма сокращать этот путь для Украины до тех пор, пока русские военные находятся на Донбассе и в Крыму. Приняв Украину в НАТО в понедельник, уже во вторник альянс окажется в ситуации войны с Россией, и это проблема", – сказал экс-посол.Пайфер добавил, что вряд ли сейчас есть вариант ее решения.Сотрудничество с НАТО Украина активизировала в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с новой Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.12 апреля Порошенко заявил, что Киев будет настаивать на получении Плана действий по членству в НАТО и продвигать всеобъемлющую секторальную интеграцию с Евросоюзом параллельно с Соглашением об ассоциации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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