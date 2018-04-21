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Экс-посол США в Украине Пайфер: Приняв Украину в НАТО, уже на следующий день Альянс окажется в ситуации войны с Россией
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21.04.2018 10:47
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Экс-посол США в Киеве Стивен Пайфер отметил, что процесс
присоединения к НАТО является сложным и долгим, и подчеркнул, что у
Альянса "нет особенного энтузиазма сокращать этот путь для Украины"
до тех пор, пока российские военные находятся на Донбассе и в
Крыму. Пайфер отметил, что рад получению Украиной статуса
аспиранта НАТО Фото: openukraine.org Он отметил, что рад получению
Украиной статуса аспиранта НАТО."Но я немного удивлен, когда
президент Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. – )
говорит о членстве Украины в НАТО как о близкой цели, потому что
процесс присоединения к НАТО – сложный и долгий. Проблема в том,
что у НАТО нет особенного энтузиазма сокращать этот путь для
Украины до тех пор, пока русские военные находятся на Донбассе и в
Крыму. Приняв Украину в НАТО в понедельник, уже во вторник альянс
окажется в ситуации войны с Россией, и это проблема", – сказал
экс-посол.Пайфер добавил, что вряд ли сейчас есть вариант ее
решения.Сотрудничество с НАТО Украина активизировала в 2014
году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на
Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон,
который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".
В соответствии с новой Военной доктриной Украины, принятой в 2015
году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года
полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями
стран – членов НАТО является приоритетной задачей.9 марта
2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус
страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.12 апреля
Порошенко заявил, что Киев будет настаивать на получении Плана
действий по членству в НАТО и продвигать всеобъемлющую
секторальную интеграцию с Евросоюзом параллельно с Соглашением об
ассоциации.
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