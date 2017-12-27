Яков Кедми: Очередная глупость Тpампа аукнется всему миру, а разгребать придется Путину 27.12.2017 - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Яков Кедми: Очередная глупость Тpампа аукнется всему миру, а разгребать придется Путину 27.12.2017
27.12.2017 15:24
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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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