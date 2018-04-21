Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выпустило директиву, которая требует от операторов проверить двигатели модификации CFM56-7B в течение 20 дней. Об этом говорится в сообщении FAA, передает

Директива основана на выпущенном Бюллетени международной службы CFM, а также на информации, полученной в результате расследования сбоя двигателя Southwest Airlines. Требование инспекции применяется к двигателям CFM56-7B.

В частности, двигатели, которые имеют более чем 30 000 циклов использования должны пройти инспекцию в течение 20 дней.

"Производитель двигателя оценивает сегодняшнее корректирующее действие на 352 двигателя в США и 681 двигателей по всему миру", - говорится в сообщении.

Добавим, что соответствующее распоряжение в twitter сделало и Европейское агентство авиационной безопасности.



Как сообщал у самолета Southwest Airlines прямо в воздухе взорвался двигатель. Обломки двигателя разбили один из иллюминаторов, в который частично засосало женщину, которая сидела рядом. Другим пассажирам удалось затянуть ее обратно на борт, однако позже пострадавшая все же умерла.

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