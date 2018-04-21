|В Европе и США срочно проверят двигатели самолетов Boeing-737
|21.04.2018 10:53
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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выпустило директиву, которая требует от операторов проверить двигатели модификации CFM56-7B в течение 20 дней. Об этом говорится в сообщении FAA, передает
Директива основана на выпущенном Бюллетени международной службы CFM, а также на информации, полученной в результате расследования сбоя двигателя Southwest Airlines. Требование инспекции применяется к двигателям CFM56-7B.
В частности, двигатели, которые имеют более чем 30 000 циклов использования должны пройти инспекцию в течение 20 дней.
"Производитель двигателя оценивает сегодняшнее корректирующее действие на 352 двигателя в США и 681 двигателей по всему миру", - говорится в сообщении.
Добавим, что соответствующее распоряжение в twitter сделало и
Европейское агентство авиационной безопасности.