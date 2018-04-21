Объявления с предложениями о найме трудовой силы можно встретить в любом уголке Польши, пишет со ссылкой на .

Изображенный на фото плакат, например, размещен на границе Чехии и Польши. Адресовано это обращение к чешским предпринимателям. Украинец Валерий Лашкун когда увидел эту картину, немедленно сфотографировал ее и выложил в социальной сети Facebook. Кроме того, он провел небольшое расследование на данную тему.

Украинец позвонил посреднику, торгующему рабочей силой. Он представился как чешский предприниматель. Сказал, что его фирма, якобы, хочет наладить сотрудничество по данному вопросу.

Об украинских трудовых мигрантах в Польше: видео















Сводка.нет - Новости Украины и Мира