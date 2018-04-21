Народный депутат, руководитель политической партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун "в лучшем случае абсолютно психически больной человек" или целенаправленно уничтожант Украину под видом "патриотизма". | Вадим Рабинович: Я не верю, что Супрун не понимает, что она творит Фото: Вадим Рабинович / Facebook "Я не верю, что Супрун не понимает, что она творит. Я не верю, что премьер-министр, глядя на ее реформы, может говорить, что она лучшая. Я считаю, что идет целенаправленное уничтожение украинской медицины. Я считаю, что они не могут это делать случайно. Они уничтожают Украину, делая из нее полигон для экспериментов. Люди им не нужны – слабых просто выживают. Если Супрун говорит, что безотлагательно надо запретить медосмотры, и пациент должен объяснить по телефону, что у него болит, когда у него может быть блуждающая боль или что-то другое, то, конечно, нас уничтожают специально", – констатировал политик.Лидер партии "За життя" считает, что Супрун либо "психически нездоровая", либо целенаправленно уничтожает страну под видом "патриотизма"."Я, действительно, считаю, что Супрун – это страшно. Думаю, что большего несчастья наша страна, уже столько повидавшая, еще не знала. Я думаю, что она либо в лучшем случае абсолютно психически больной человек, либо это все-таки целенаправленное уничтожение нашей страны под видом "патриотизма". Потому что патриотизм – это то, что дает развитие и пользу твоей стране. Дорогие украинцы! Мы сделаем все, чтобы она ушла. Чтобы она ушла из нашей памяти, из нашей страны, как ушли уже десятки этих реформаторов, "любящих Украину" и с миллионами уезжающих от нас. И вобьем осиновый кол еще в них, чтобы они не вернулись. Вот это я вам обещаю. Я "за життя", но "за життя" без Супрун", – заявил парламентарий.Он уверен, что украинцам для того, чтобы выжить, нужно добиться отставки Супрун."Я верю в то, что мы с вами терпеть это не будем. Мне когда-то сказали: "Что вы там стоите возле Нацбанка? Гонтарева никогда не уйдет, она – оплот власти, и только вместе с ней исчезнет". Сейчас Гонтаревой нет, и мы после многих недель митингов под Нацбанком с гордостью дали салют освобождения страны от Гонтаревой. Вот так же мы сейчас освободим страну от Супрун. На нашем первом митинге было около 3–3,5 тыс. человек. И эти митинги будут продолжаться бессрочно, пока она не уйдет. Мы будем проводить их в разных формах, мы будем делать все возможное. Для нас Супрун – цель номер один. Нам надо выжить, пока эта власть не уйдет. А для этого очень важно убрать Супрун", – подытожил Вадим Рабинович.ВИДЕО Видео: Вадим Рабинович / YouTube 3 апреля парламентский комитет по вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету Министров об увольнении Супрун и большинством голосов выразил ей недоверие. По словам главы комитета, нардепа от БПП Ольги Богомолец, причиной для увольнения главы Минздрава назвали "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности". 4 апреля премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил Супрун за проводимые ею реформы и упрекнул политиков, критикующих главу Минздрава, в цинизме и попытках пиара.Сама глава Минздрава не верит, что в Раде довольно голосов для ее отставки. Она подчеркнула, что ее поддерживают Гройсман и президент Петр Порошенко, следовательно увольняться не планирует.11 апреля под Минздравом партия "За життя" начала бессрочную акцию за отставку Супрун и отмену медреформы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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