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Народный депутат, руководитель политической партии "За життя" Вадим
Рабинович заявил, что и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун "в лучшем
случае абсолютно психически больной человек" или целенаправленно
уничтожант Украину под видом "патриотизма". | Вадим
Рабинович: Я не верю, что Супрун не понимает, что она творит
Фото: Вадим Рабинович / Facebook "Я не верю, что Супрун не
понимает, что она творит. Я не верю, что премьер-министр, глядя на
ее реформы, может говорить, что она лучшая. Я считаю, что идет
целенаправленное уничтожение украинской медицины. Я считаю, что они
не могут это делать случайно. Они уничтожают Украину, делая из нее
полигон для экспериментов. Люди им не нужны – слабых просто
выживают. Если Супрун говорит, что безотлагательно надо запретить
медосмотры, и пациент должен объяснить по телефону, что у него
болит, когда у него может быть блуждающая боль или что-то другое,
то, конечно, нас уничтожают специально", – констатировал
политик.Лидер партии "За життя" считает, что Супрун либо
"психически нездоровая", либо целенаправленно уничтожает страну под
видом "патриотизма"."Я, действительно, считаю, что Супрун –
это страшно. Думаю, что большего несчастья наша страна, уже столько
повидавшая, еще не знала. Я думаю, что она либо в лучшем случае
абсолютно психически больной человек, либо это все-таки
целенаправленное уничтожение нашей страны под видом "патриотизма".
Потому что патриотизм – это то, что дает развитие и пользу
твоей стране. Дорогие украинцы! Мы сделаем все, чтобы она ушла.
Чтобы она ушла из нашей памяти, из нашей страны, как ушли уже
десятки этих реформаторов, "любящих Украину" и с миллионами
уезжающих от нас. И вобьем осиновый кол еще в них, чтобы они не
вернулись. Вот это я вам обещаю. Я "за життя", но "за життя" без
Супрун", – заявил парламентарий.Он уверен, что украинцам для
того, чтобы выжить, нужно добиться отставки Супрун."Я верю в то,
что мы с вами терпеть это не будем. Мне когда-то сказали: "Что вы
там стоите возле Нацбанка? Гонтарева никогда не уйдет, она –
оплот власти, и только вместе с ней исчезнет". Сейчас Гонтаревой
нет, и мы после многих недель митингов под Нацбанком с гордостью
дали салют освобождения страны от Гонтаревой. Вот так же мы сейчас
освободим страну от Супрун. На нашем первом митинге было около
3–3,5 тыс. человек. И эти митинги будут продолжаться бессрочно,
пока она не уйдет. Мы будем проводить их в разных формах, мы будем
делать все возможное. Для нас Супрун – цель номер один. Нам
надо выжить, пока эта власть не уйдет. А для этого очень важно
убрать Супрун", – подытожил Вадим
Рабинович.ВИДЕОВидео: Вадим Рабинович / YouTube 3
апреля парламентский комитет по вопросам здравоохранения одобрил
проект обращения к Кабинету Министров об увольнении Супрун и
большинством голосов выразил ей недоверие. По словам главы
комитета, нардепа от БПП Ольги Богомолец, причиной для
увольнения главы Минздрава назвали "острое общественное напряжение,
которое возникло в связи со срывом программы государственных
закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной
халатности". 4 апреля премьер-министр
Владимир Гройсман поблагодарил Супрун за проводимые ею
реформы и упрекнул политиков, критикующих главу Минздрава, в
цинизме и попытках пиара.Сама глава Минздрава не верит, что в
Раде довольно голосов для ее отставки. Она подчеркнула, что ее
поддерживают Гройсман и президент Петр Порошенко, следовательно
увольняться не планирует.11 апреля под Минздравом партия "За
життя" начала бессрочную акцию за отставку Супрун и
отмену медреформы.
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