Публичные проукраинские заявления спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера стали главной причиной приостановки его переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Об этом близкий к Суркову российский политолог Алексей Чеснаков рассказал в интервью «Газета.Ru».

Политолог отметил, что Россия сейчас ожидает от США согласованные с ЕС поправки к выдвинутым на дубайской встрече предложениям. Кроме того, переговоры усложнил и принятый в Украине закон о реинтеграции Донбасса, который якобы делает невозможным реализацию Минских соглашений и ухудшает возможности для урегулирования конфликта на Донбассе.

Чеснаков также обвинил Волкера в применении «мегафонной дипломатии», поддержке поставок летального оружия Украине, выдвижении обвинений в адрес России.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

«Например, его заявление в Гудзоновском институте о том, что «ЛНР и ДНР созданы для поддержания конфликта» и «должны быть расформированы», очень затруднило консультации с «республиками» по мандату миссии ООН и, вероятно, стало главной причиной переноса встречи с Сурковым на неопределенный срок», — заявил политолог.

По его словам, Кремль также для начала хочет увидеть, какую позицию займет новый глава Госдепа США Майкл Помпео.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира