В рамках второго этапа обмена удерживаемыми лицами на Донбассе украинская сторона передаст боевикам 74 человек в обмен на освобождение 29 украинских заложников. Об этом сообщил руководитель движения "Украинский выбор", переговорщик от Украины Виктор Медведчук. Медведчук: Первый этап обмена, проходящий 27 декабря по формуле "306 на 74", займет от двух до четырех часов Фото: ЕРА "На второй этап будет переведено определенное количество лиц, я могу их назвать сегодня, это 74 человека, которые удерживаются украинской стороной, и 29 человек, которые установлены и разыскиваются украинской стороной, находящиеся на территории Донецка и Луганска", – заявил Медведчук.Он также сообщил, что первый этап обмена, проходящий 27 декабря по формуле "306 на 74", займет от двух до четырех часов, так как необходимо проверить документы для очень большого количества людей. Главарь "ДНР" Александр Захарченко 26 декабря заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабря по формуле "306 на 74".По данным источника "Громадського", обмен удерживаемыми лицами состоится в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск", в районе временно оккупированной Горловки Донецкой области. Ориентировочное время – 13.00.Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко сообщила 27 декабря, что колонна из 306 человек, запрашиваемых боевиками для обмена, направилась к условленному месту. Боевики из Луганска и Донецка тоже отправили колонны с украинскими заложниками.Днем 27 декабря Геращенко заявила, что списки удерживаемых лиц, подлежащих обмену, согласовали. Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен прибыть в 19.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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