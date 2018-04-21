|АТО: боевики применили танки вблизи КПВВ "Гнутово"
|21.04.2018 11:10
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Российско-оккупационные войска применили танки близко контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» в Донецкой области. За сорок минут было совершено почти 50 выстрелов, гражданских в районе КПВВ отвели в безопасные места, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook.
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«Сегодня, из-за обстрела боевиками российско-оккупационных войск позиций сил АТО в районе Пищевика и Павлополя из вооружения танка, на некоторое время был приостановлен пропуск граждан на КПВВ «Гнутово», который находится в непосредственной близости. Гражданское население, которое находилось в районе КПВВ было отведено в безопасные места», — говорится в сообщении, информирует svodka.net.
По данным штаба, вражеские танки совершили почти 50 выстрелов, также боевики применили запрещенные минометы калибра 120 мм, выпустив около шести десятков мин.
В штабе АТО подчеркнули, что эти факты свидетельствуют о том, что боевики продолжают сосредотачивать на линии разграничения сторон запрещенное вооружение, которое должно находиться в определенных районах отвода. Также очередное применение запрещенного вооружения доказывает отсутствие у главарей боевиков стремления к стабилизации и урегулированию конфликта.
По состоянию на 8:00, пропуск на КПВВ «Гнутово» восстановлен.
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