По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, курс рубля вернется к прежним показателям, если против российских предприятий не будут введены дополнительные санкции. Силуанов: Первые два дня была волатильность на валютном рынке Фото: ЕРА По его словам, "покупки валюты на рынке, действие бюджетного правила на 100% оправдало ожидания".Силуанов добавил, что "несмотря на все атаки на рубль, как со стороны инвесторов в результате их неуверенности после введения санкций, сейчас, слава богу, это все отыгралось, так и в результате роста цен на нефть, они собственно минимальные".При этом он признал, что "первые два дня была волатильность на валютном рынке".Минфин РФ с февраля 2017 года проводит покупки валюты на внутреннем рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. Согласно бюджетному правилу, на эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы казны РФ.В интервью Russia Today Силуанов заявил, что инвесторы из стран "большой двадцатки" не потеряли интерес к российскому рынку. По мнению российского министра, курс рубля вернется к прежним показателям, если против российских предприятий не будут введены дополнительные санкции.Он подчеркнул, что "после введения санкций возникла нервозность у инвесторов", однако сейчас, по словам Силуанова, ситуация постепенно выравнивается, а курс рубля уже укрепился.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.9 апреля на Московской бирже курс рубля к евро упал ниже 73 руб./€ впервые с сентября 2016 года. Курс в тот день составлял 73,4 руб./€. На 21 апреля центробанк России установил курс в размере 61,32 руб./$ и 75,65 руб./€.18 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут новые санкции против России, как только она их "очень заслужит". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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