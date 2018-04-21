На автомобильной дороге в селе Каменица Ужгородского района столкнулись два легковых автомобиля марки Volkswagen, в результате чего пять человек получили травмы. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает

"Вчера, 20 апреля, утром в селе Каменица Ужгородского района произошло ДТП с пострадавшими. Прибыв на место происшествия, правоохранители Ужгородского отделения полиции установили, что столкнулись два автомобиля марки Vоlkswagen иностранной регистрации, в результате чего телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 человек", - говорится в сообщении.

Так, 18-летний водитель легковушки Volkswagen Gоlf, житель села Семерки Перечинского района, двигаясь из Перечина в направлении Ужгорода возле села Каменица не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем марки Vоlkswagen Pаssаt, которым управлял 41-летний житель Ужгорода.

"В результате ДТП незначительные телесные повреждения получили водитель Vоlkswagen Pаssаt и его пассажир, а также два пассажира Volkswagen Gоlf. Всех их после оказания медицинской помощи отпустили домой. Еще один пассажир Volkswagen Gоlf был госпитализирован в областную больницу города Ужгорода", - отметили в полиции.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. У обоих водителей взяли кровь для определения содержания алкоголя. Причины и обстоятельства ДТП выясняют следователи. Оба автомобиля поместили на спецплощадку полиции.

Напомним, на участке дороги Мукачево - Львов в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля.

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