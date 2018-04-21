Украинская певица Светлана , которая находится в , где готовится ко вторым родам и занимается творчеством, показала новое жилище.

Соответствующие кадры появились в ее Instagram Stories, передает со ссылкой на .

Судя по всему, решила перебраться поближе к океану. Роскошная вилла расположена на пляже.

Будущая мама показала, какой вид открывается с веранды, а также засветила в стекле свое отражение.

Отметим, что на территории первого особняка певицы в Лос-Анджелесе находился бассейн и огромная терраса с видом на город.

Как ранее сообщали росСМИ, ребенок Светланы Лободы, предположительно, должен появиться на свет уже в мае. Роды будут проходить в клинике, где в свое время рожали Мадонна, Виктория Бекхэм и Алсу.

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