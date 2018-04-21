Согласно финансовой отчетности принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко завода "Кузница на Рыбальском", чистая прибыль предприятия за 2017 год составила 18,621 млн грн. Раньше завод назывался "Ленинская кузня" Фото: nikorupciji.org Отмечается, что чистая прибыль за 2017 год составила 18,621 млн грн, а за 2016 год – 8,498 млн грн.Чистый доход завода за год увеличился в 6,6 раза (на 557,36%) – с 118,075 млн грн в 2016 году до 776,179 млн грн в 2017 году.Завод "Кузница на Рыбальском" (до переименования – "Ленинская кузница") был приватизирован в 1995 году, основным акционером компании выступает недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал" президента Украины Петра Порошенко. Предприятие, в частности, занимается разработкой бронеавтомобилей для Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.В декларации Порошенко указано, что он является конечным бенефициарным владельцем завода. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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