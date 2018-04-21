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Завод Порошенко "Кузница на Рыбальском" за год увеличил прибыль вдвое
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21.04.2018 11:19
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Согласно финансовой отчетности принадлежащего президенту Украины
Петру Порошенко завода "Кузница на Рыбальском", чистая прибыль
предприятия за 2017 год составила 18,621 млн грн. Раньше завод
назывался "Ленинская кузня" Фото: nikorupciji.org Отмечается,
что чистая прибыль за 2017 год составила 18,621 млн грн, а за 2016
год – 8,498 млн грн.Чистый доход завода за год увеличился в
6,6 раза (на 557,36%) – с 118,075 млн грн в 2016 году
до 776,179 млн грн в 2017 году.Завод "Кузница на Рыбальском"
(до переименования – "Ленинская кузница") был приватизирован в
1995 году, основным акционером компании выступает
недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс
Кэпитал" президента Украины Петра Порошенко. Предприятие, в
частности, занимается разработкой бронеавтомобилей для
Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.В декларации
Порошенко указано, что он является конечным бенефициарным
владельцем завода.
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