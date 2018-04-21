В субботу, 21 апреля, утром в Киеве на спортивной площадке во дворе столичных жилых домов сработало взрывное устройство, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что взрыв прогремел в одном из дворов Днепровского района.

"В результате происшествия никто не пострадал. На место выехали все профильные службы и следственно-оперативные группы", - отметили правоохранители.

По данным источника, в 8:06 в полицию обратился мужчина и проинформировал, что в доме по улице Пожарского услышал хлопок, похожий на взрыв. На вызов оперативно прибыли взрывотехники, которые проводят аккуратный осмотр. На месте они обнаружили детали самодельного взрывного устройства.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 15 апреля, в Святошинском районе Киева возле здания Киевэнерго произошел взрыв . В здании вылетели двери, взрывной волной повредило окна и фасад.

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