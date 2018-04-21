В Хмельницкой области задержали двух сотрудники подразделения противодействия наркопреступности полиции, которые пообещали местному жителю помочь избежать уголовной ответственности за "вознаграждение" в 2 тысячи долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает

Хмельницким управлением Департамента внутренней безопасности НПУ была получена оперативная информация о противоправной деятельности отдельных сотрудников полиции Хмельницкой области. В ходе проверки было установлено, что двое оперуполномоченных Управления противодействия наркопреступности (УПН) областного ГУНП, один из которых должен был быть назначен на руководящую должность, требуют неправомерную выгоду из жителя Хмельницкого. Относительно 27-летнего мужчину полицией было начато уголовное производство по факту сбыта наркотических веществ. Однако во время общения с фигурантом дела сотрудники УПН "объяснили" ему, что вопрос можно решить "без суда и следствия" за 2 тысячи долларов США.

По материалам внутренней безопасности НПУ прокуратурой Хмельницкой области по разоблаченному коррупционному факту было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Совместно с сотрудниками следственного управления ГУНП в Хмельницкой области и УСБУ работники УДВБ НПУ задокументировали, как полицейские требовали у мужчины половину озвученной суммы передать им на следующий день. При этом оперативники УПН сообщили время и место встречи, где он должен был оставить деньги.

Выполняя все правила конспирации, которые требовали работники полиции, мужчина передал им 14 000 гривен. Однако воспользоваться "уловом" не 23-летнему полицейскому, ни его 26-летнему коллеге, не удалось. Во время задержания напарники пытались убежать. Один из них забежал в ближайший бар, а другой выбросил деньги и побежал между улицами города. Совместными действиями внутренней безопасности НПУ, СУ ГУНП области, СБУ, под процессуальным руководством прокуратуры Хмельницкой оба взяточники были задержаны.

В настоящее время фигуранты коррупционных действий помещены в изолятор временного содержания. В ближайшее время задержанным будет объявлено подозрение и избрана мера пресечения.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили во взяточничестве за "отмазывания" от призыва в армию руководителя одного из подразделений и следователя Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области.

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