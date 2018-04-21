Президент пытается использовать церковный авторитет для повышения собственного политического рейтинга.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Екатерина Щеткина. Причем, по ее мнению, это авторитет не существующей структуры — УПЦ КП, УПЦ МП, УГКЦ и т.д. Это авторитет потенциальной структуры — ЕППЦ (Единая Поместная Православная Церковь), которой еще только предстоит состояться, информирует svodka.net.

«Еще не став «создателем церкви», Петр Порошенко уже пытается «продать» себя электорату в этом качестве. Нет такого авторитета и у церквей — ни у одной из них. Тут тоже любят апеллировать к будущему времени: вот, будет у нас «своя церковь» — и тогда заживем, — подчеркивает автор. — Тем более что граждане церкви как институту действительно доверяют — результаты соцсопросов не дадут соврать. Но неприятная правда заключается в том, что церкви доверяют не потому, что она что-то может изменить, а потому, что от нее мало что зависит в общественном бытии».

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