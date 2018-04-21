Как говорил герой старой кинокомедии в исполнении Папанова — если человек дурак, то это на всю жизнь. Корону на голове можно поправить лопатой, но ума от этого не прибавится. Но если дурацкие заявления высокопоставленных чиновников встречают массовое одобрение населения и коллег — это уже массовый психоз. Амбулаторно это не лечится.

Итак, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в связи с изменением политики США возрастают угрозы национальной безопасности, следовательно необходимо повысить «наступательность внешней политики» России. Большому человеку в России, конечно, виднее, что там с нацбезопасностью. А вот из Украины сложно разглядеть угрозу со стороны США. В конце-концов за последние годы США не оккупировали Крым, да вообще ничего не оккупировали. Никто не кричал «Мексиканаш» или «Американская весна в Канаде».

Военные Соединенных штатов не вторгались в Донбасс, на их руках нет крови более десяти тысяч украинцев. Газом в Сирии больницы не травили. Максимум «агрессии» США, это помощь государствам, на которые РФ нападала. Причем при президенте Обаме эта помощь Украине носила больше форму моральной, а не реальной поддержки.

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Это уже при Трампе «Томогавки» стерли улыбки с лиц «Искандеров», а санкции заставили печалиться российских олигархов и Кремль вместе с ними. Но Воронеж никто не бомбил и не планировал. Так, может, стоит посмотреть сперва в зеркало?

Тем не менее, глава Совбеза РФ хочет повысить наступательность внешней политики. Одно радует – при имеющихся ресурсах Кремль может повысить только одну наступательность – наступательность на грабли. Пожелаем им удачи и побольше граблей с самой разной длинной ручки. Детские, например, неплохо себя показывают…

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