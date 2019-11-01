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Гончарук: На переговорах с РФ будем требовать долгосрочный контракт на транзит газа
01.11.2019 13:01
Гончарук заявил, что Украина будет требовать долгосрочный договор на транзит газа Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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